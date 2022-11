Święta z bliskimi - Kampania Apart z Małgosią Sochą i jej rodziną

Ubieranie choinki, potajemne pakowanie prezentów dla tych, których kochamy i chcemy ich zaskoczyć w wigilijny wieczór, wspólne robienie łańcuchów i przygotowywanie potraw, za którymi tęsknimy przez cały rok. To, a przede wszystkim obecność najbliższych i czas, który możemy z nimi spędzić, to najcenniejsze aspekty Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko, za co je uwielbiamy, Apart odzwierciedlił w najnowszej kampanii z udziałem ambasadorki marki Małgosi Sochy, jej męża, dzieci oraz mamy. Ważnym elementem stylizacji pań jest biżuteria - tym razem styliści Apart postawili na srebro i srebro pozłacane z mnóstwem lśnienia białych cyrkonii, a także na wzory zdobione perłami. Ta biżuteria to ważny element stylizacji, który jest jednocześnie delikatny i pełen blasku, dzięki czemu wspaniale wpisuje się w pełną elegancji i ciepła atmosferę Świąt. Dla panów w tym wyjątkowym czasie marka proponuje dyskretną wytworność ekskluzywnych szwajcarskich zegarków z sygnaturą Albert Riele.