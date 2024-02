Swingowanie uratowało ich związek. Przyznają, co było najtrudniejsze

43-letnia Jemma i 40-letni Daz bez skrupułów opowiadają na Instagramie o tym, że zdecydowanie się na swingowanie uratowało ich związek. Choć zgodnie przyznają, że ten rodzaj intymności nie jest dla wszystkich, w ich przypadku sprawdziło się doskonale. Po 10 wspólnych latach ich relacja przeszła przez kryzys, których zażegnało właśnie swingowanie. Zakochani podkreślają, że w społeczeństwie wciąż krążą nieprawdziwe informacje na temat, przez co wiele osób negatywnie podchodzi do swingowania.

W celu ratowania relacji Jemma i Daz założyli konto na portalu dla swingersów. Para szybko dostała zaproszenie do rezydencji, gdzie miała odbyć się prywatna impreza. Jemma i Daz podkreślają, że spotkania nie odbywają się w obskurnych barach czy klubach. Wiele osób spotyka się w "wysokiej klasy lokalach".

"Większość ludzi prowadzących ten styl życia z oczywistych powodów lubi pozostać anonimowa, ale zdecydowaliśmy, że jesteśmy szczęśliwi aby otwarcie rozmawiać o tym, co robimy, aby przełamać niektóre związane z tym piętno" - podsumowała.

"Ludzie myślą, że taki styl życia to anonimowa, jednorazowa umowa i myślę, że w przypadku niektórych osób może tak być. Tak naprawdę chcemy najpierw nawiązać kontakt z parami. Spędzamy razem trochę czasu, aby się poznać, umówić się z nimi, zanim podejmiemy dalsze działania" - wyznała 43-latka.

