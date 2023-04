Marzą o klubie dla swingersów. Na miejscu są rozczarowani

Andrzej Gryżewski, seksuolog i psychoterapeuta, założyciel warszawskiego Instytutu Psychoterapii i Seksuologii "Arte Vita": Odpowiem paralelą. Seksworkerki mówią, że mężczyźni przychodzą do nich po iluzję: prawdziwe zrozumienie i akceptację z jednej strony, a ekscytujący seks i wyuzdanie z drugiej. Tymczasem często to, co dostają, znacząco odbiega od ich wyobrażeń, powodując rozczarowanie. Podobnie jest z osobami, które wybierają się pierwszy raz do klubu dla swingersów. Oczekują orgii rodem ze starożytnych malowideł, gdzie wszyscy uczestnicy są piękni i młodzi, tymczasem trafiają do miejsca, gdzie średnia wieku gości to ok. 50 lat, a wnętrza mocno passé niczym nie przypominają starogreckich marmurowych pałaców.