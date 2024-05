Sydney Sweeney zjawiła się na MET Gali 2024. Trudno było ją rozpoznać

Tegoroczna MET Gala, będąca najważniejszym świętem w świecie mody, odbyła się 6 maja. Zaproszonych przez Annę Wintour gości obowiązywał dress code pod hasłem "The Garden in Time", który nawiązywał bezpośrednio do wystawy "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" otwartej w nowojorskim Instytucie Kostiumów Metropolitan Museum of Art.