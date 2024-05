Wyglądała zjawiskowo. Jennifer Lopez na MET Galę 2024 przyszła w "nagiej" sukience

Pierwszy poniedziałek maja – w świecie mody nie ma ważniejszego dnia. Co roku temat przewodni MET Gali ma bezpośredni związek z otwarciem wystawy w Instytucie Kostiumów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W 2024 nosi ona tytuł "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" i obejmuje 50 projektów, które są uosobieniem 400 lat historii mody.

Uroczystą galę na prośbę Anny Wintour poprowadzili: Zendaya , Jennifer Lopez , Bad Bunny oraz Chris Hemsworth. I choć Zendaya zaprezentowała aż dwie dramaturgiczne kreacje, to show niewątpliwie skradła Jennifer Lopez , mimo iż nie pokazała w zasadzie nic nowego. Na beżowo-zielony dywan wkroczyła bowiem w "nagiej" sukience.

Jeśli myśleliście, że era "nagich" sukienek dobiega już końca, to byliście w błędzie. Jennifer Lopez udowodniła, że da się to zrobić dobrze, a prześwity i subtelność nie są antagonizmami , lecz zgranym duetem.

Warto też zauważyć, że beauty team gwiazdy dobrze wiedział, co robi, stawiając na subtelny makijaż i fryzurę, od której bije naturalność. W ten sposób Jennifer Lopez zdała egzamin Śpiącej Królewny na szóstkę.

