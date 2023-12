Sylwestrowe wpadki gwiazd. Huczała o nich cała Polska

Magdalena Narożna królową sylwestrowych wpadek?

Czy Magdalena Narożna na zeszłorocznym koncercie sylwestrowym zainspirowała się lalką Barbie? To z całą pewnością sugeruje jej różowy strój, w którym zaprezentowała się wówczas na scenie. Tiulowa sukienka mini niestety nie była zbyt dobrze dopasowana do jej figury. Najwięcej zastrzeżeń mamy do dekoltu. Podczas występu można było odnieść wrażenie, jakby jej piersi miały za chwilę "wyskoczyć" na zewnątrz.