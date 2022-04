Sylwia Bomba nie może nosić dżinsów. Pokazała dlaczego

Jak wygląda dieta Sylwii Bomby?

Sylwia Bomba kilka lat temu przeszła spektakularną metamorfozę. Schudła 30 kg i od tamtej pory trzyma się ścisłej diety, nie zapominając o aktywności fizycznej. W zgubieniu jeszcze paru kilogramów pomogły jej również intensywne przygotowania do programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Cały proces utraty masy ciała był dla niej jednak bardzo trudny.