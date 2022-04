Sylwia Bomba szczerze o rozstaniu z mężem. "Byłam raniona wiele razy"

Sylwia Bomba o rozstaniu z mężem. "To była moja decyzja"

Sylwia Bomba podkreśliła, że rozstanie było jej decyzją i to chce podkreślać w rozmowach na ten temat. - Jest jedna rzecz, którą mówię - to była moja decyzja, to ja spakowałam walizki i to ja się wyprowadziłam. Wzięłam Antoninę pod pachę i wyszłyśmy - opowiedziała w rozmowie z DDTVN.pl. Dodaje, że nie chce komentować sprawy ani "robić żadnej wojny" z uwagi na córkę. - Nie chcę, żeby moje dziecko za lat pięć weszło do sieci i zobaczyło, jak rodzice przerzucają się błotem. Uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne – komentowała z rozmowie z Netkowskim.