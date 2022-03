Sylwia Bomba świętuje Dzień Kobiet w supermarkecie. Tak ubrała się na zakupy

Sylwia Bomba o kobiecości

"Kocham być kobietą i uważam, że kobiety to bohaterki. Podziwiam i szanuję kobiety od lat. Najbardziej wielbię je za to, ze w życiu łącza wiele ról: od królowej po kucharkę, co obrazuje powyższe zdjęcie. Kobiety, pamiętajcie, że jesteście piękne, mądre i warte tego, o czym marzycie. Czego sobie życzymy dzisiaj, drogie panie? Ja życzę nam, abyśmy częściej były dla siebie wsparciem" - Sylwia Bomba wyznaje w najnowszym poście na Instagramie.