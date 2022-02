Sylwia Bomba pokazała zdjęcie brzucha bez retuszu. Zdradziła, czemu zawdzięcza taką figurę

Sylwia Bomba o swoich sposobach na zgrabną sylwetkę

"Nigdy nie robiłam liposukcji ani plastyki brzucha. Od zawsze ćwiczę brzuch i roluję skórę. Robię też endermologię przed latem. Nigdy nie miałam obwisłej skóry na brzuchu lub wałków, nawet jak byłam większa" – zdradziła celebrytka, zaprzeczając raz na zawsze oddaniu się pod chirurgiczny skalpel. Dodatkowo Bomba wyjaśniła, że tak naprawdę w ciąży przytyła stosunkowo niewiele, co pozwoliło jej szybko wrócić do formy. "W ciąży przytyłam 11,7 kg, więc po urodzeniu 4-kilogramowej Antosi nie miałam zbyt wiele do zrzucania. W ciąży od pierwszego dnia smarowałam się olejami organicznymi, więc nie mam także rozstępów" – wyjaśniła.