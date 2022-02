Sylwia Bomba wrzuciła odważne zdjęcie. "Wybrałam najlepsze zdjęcie z 40"

"Dzień dobry! Słońce trzeba mieć w sobie i ogrzewać się w nim w kryzysowych chwilach. Czy było mi zimno? TAK (ale tylko na początku). Czy to zdjęcie ma Photoshopa? NIE (nic a nic, nawet pół filtra nie ma). Czy znajdą się osoby, które napiszą, że jest mnóstwo photoshopa? TAAAAK! (To chyba oczywiste). Czy się tym przejmę? NIE (będzie to dla mnie komplement)" - stwierdziła Bomba.