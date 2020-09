Sylwia Chutnik o sytuacji na Białorusi. "Moje koleżanki zostały skazane do 10 dni aresztu"

Sylwia Chutnik wspiera Białorusinki

Sylwia Chutnik to pisarka, feministka i działaczka społeczna. Jest laureatką Paszportu Polityki w kategorii Literatura. Była również trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. W 2020 roku na łamach magazynku "Replika" dokonała coming outu. Dla wielu kobiet jest symbolem walki o równe traktowanie i wolność wyboru. Jej najnowszy post pokazuje, że wsparcie okazuje nie tylko swoim rodaczkom.

"Gdyby to ode mnie zależało, to Pokojową Nagrodę Nobla dostałyby kobiety z Białorusi. [...] Kiedy zobaczyłam dziś rano to zdjęcie, zrozumiałam, że Łukaszenka po prostu nie ma szans" - napisała pod fotografią z protestów na Białorusi pisarka i aktywistka. Na zdjęciu ubrana na biało kobieta symbolicznie częstuje papierosem milicjantkę.