Sylwia Chutnik ofiarą homofobicznego ataku. Pisarka boi się żyć w Polsce

Sylwia Chutnik to pisarka, feministka i działaczka społeczna. Jest laureatką Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008. Była także trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Ukończyła również Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie kieruje Fundacją MaMa, zajmującą się prawami matek. Jak sama przyznała, jej coming out był po to, "aby wszystkie osoby, które żyją w strachu, mogły choć przez chwilę poczuć się lepiej".

Pisarka i aktywistka odniosła się także do tego, co myśli o obecnej sytuacji osób LGBT w Polsce. "W Polsce jest atmosfera zaszczucia. To są rzucane ot tak, w przestrzeń, słowa "p***** do gazu". Albo non stop mówią ci o szkodliwości ideologii gender. Albo idę na zakupy i przejeżdża obok mnie szczekaczka porównująca mnie do pedofilów. Jak ci się nazbierają te kamyki, to przychodzisz wieczorem do domu i nie oddychać. To jest ten strach" - wyjawiła pisarka i dodała, że takie momenty sprawią, że nie chce mieszkać w Polsce.