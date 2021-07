Sylwia Nowak kupiła mężowi bilet na Marsa. Pochwaliła się nim w sieci

Kupiła mężowi bilet na Marsa

Nie jest tajemnicą, że Amerykanie przymierzają się do komercyjnych wypraw na Marsa. Na razie jest to jednak, prawdopodobnie dość odległa, przyszłość. Bilet, a właściwie karta pokładowa, który otrzymał pan Bartłomiej uprawnia go natomiast do trafienia na listę uczestników lotu planowanego na 2026 rok.