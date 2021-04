Syn Edyty Górniak nie podejdzie w tym roku do matury. Reakcja gwiazdy zaskakuje

Tegoroczni absolwenci szkół średnich przeżyli w tym roku niemały, emocjonalny rollercoaster. To, w jakiej formie odbędą się egzaminy, długo stanowiło zagadkę i zależało od dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Ostatecznie maturzyści podejdą do egzaminu dojrzałości w ścisłym reżimie sanitarnym. W przeciwieństwie do swoich rówieśników Allan Krupa postanowił odczekać rok.

Dlaczego Edyta Górniak nie ma matury?

Edyta Górniak apeluje do rodziców

"Jako mama powiedziałam Allanowi, że zostawiam decyzję jemu, czy chce podejść do matury i jeśli zdecyduje, że ten rok był za trudny, zbyt stresujący, żeby przyjąć wiedzę we właściwym zakresie, by oceniać jego poziom dojrzałości, bo to przecież egzamin dojrzałości, jeżeli nie będzie się czuł na siłach, to niech tego nie robi, ja nie będę wywierała na niego żadnej presji. Jeżeli będzie chciał do tego podejść za rok, może coś się zmieni, to spoko. (…) Pozostawiam tę przestrzeń Allanowi, myślę, że nie będzie podchodził do matury, nie chcę, żeby miał dodatkowe stresy, ten rok był bardzo trudny, a przecież jeszcze się nie skończył" – powiedziała piosenkarka.