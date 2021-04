Włodarczyk w zaawansowanej ciąży. Nie wiedziała, że tak się będzie czuć

Agnieszka jest już w zaawansowanej ciąży. Ten wyjątkowy czas celebruje razem ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje zdjęcia z zaokrąglonym brzuchem i opisuje, jak się czuje. Tym razem wyznała, że jeszcze przed narodzinami dziecka, wraz z Robertem planowali wybrać się na ostatnie wakacje tylko we dwoje. Aktorka szybko się przekonała, że nie będzie to takie proste, jak jej się wydawało.

"A teraz po krótkiej wizycie w Gdyni, 15 przystankach na toaletę i bolącej kości ogonowej od długiego siedzenia stwierdzam - no way! Jeśli wycieczka to tylko po Polsce! I super, cieszę się, tylko niech ta pogoda przestanie być zmienna jak baba w ciąży" - dodała Agnieszka.