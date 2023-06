Syn Gąsowskiego w żałobie. Poruszające, co wyznał

W poniedziałek 5 czerwca w mediach pojawiła się informacja na temat śmierci Jacka Brzosko, przedsiębiorcy, byłego łyżwiarza i byłego partnera Hanny Śleszyńskiej, z którym aktorka była związana od 2005 do 2019 roku. To ona, jako jedna z pierwszych, opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym pożegnała byłego.

"Jacek. Takiego cię zapamiętam. Dziękujemy ci za twoją radość, optymizm, fantazję i szczyptę pozytywnego wariactwa, które wnosiłeś do naszego życia. Bez twojego śmiechu świat będzie smutniejszy" - napisała Hanna Śleszyńska na Instagramie.

Rzadko kiedy pokazywali się razem publicznie, a ścianki były prawdziwym wyjątkiem. Brzosko miał po trzech latach związku oświadczyć się Śleszyńskiej, jednak do ich ślubu nigdy nie doszło. Jak wiadomo, przeszli jeden poważny kryzys, po którym się rozeszli. Mimo tego dali sobie drugą szansę. Oficjalnie rozstali się w 2019 roku.

