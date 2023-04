Tak traktuje go po rozstaniu. Byli ze sobą przez długie lata

Wyznała też, jaki jest jej sposób na to, by rozstać się spokojnie i nie zrywać kontaktu. - Jeśli przeżyło się razem parę lat, ma się wspólne dziecko, nie można tego przekreślać. Trzeba współpracować, zadbać o dobre relacje. Z Piotrem Gąsowskim jeździmy razem na narty, dzwonimy do siebie. Łączy nas autentyczna przyjaźń, ale po rozstaniu przez cztery lata opłakiwałam ten związek. Zatem to wszystko zajęło nam trochę czasu - powiedziała.