Syn Natashy Richardson do dziś nie pogodził się z jej śmiercią. Aktorka zginęła na nartach

Natasha Richardson – syn

"Myślę, że umysł jest bardzo potężny i podświadomie lub nieświadomie może cię chronić. Tak właśnie zrobił, kiedy mama odeszła. Po prostu odepchnąłem go na bok i nie chciałem sobie z tym radzić" – wyznał. "Nadal nie sądzę, że to pojąłem i to wydaje się być podobnym doświadczeniem podróżą dla wielu ludzi, z którymi rozmawiałem. Pięćdziesięciolatkowie, którzy stracili rodziców, kiedy mieli 12,13 lat, któregoś dnia uprawiają ogródek i coś ich dosięga, po prostu się rozpadają" – dodał.

Od tragicznej śmierci matki Micheál uhonorował ją na wiele sposobów, w tym zmieniając swoje nazwisko na Richardson w 2018 roku i podążając jej aktorskimi śladami. Obecnie 25-latek promuje wspólny film z ojcem Liamem Neesonem, który kręcili we Włoszech. To historia ojca i syna, którzy stracili kontakt po śmierci ich ukochanej żony i matki. To przypominało ich rzeczywisty dramat, co było niejako terapią dla Richardsona. "Myślę, że im jestem starszy, bardziej pamiętam o mojej mamie i robię więcej, by ją uhonorować, a to mi przejść przez smutek i się uzdrowić" – powiedział.