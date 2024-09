Szabrownicy korzystają z powodzi. "Kto robi coś takiego?"

Południowa część Polski walczy z falą powodzi. Najtrudniejsza sytuacja jest na Opolszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej. To właśnie tutaj znajduje się Stronie Śląskie, które w wyniku obfitych opadów i poniesienia poziomu wód zostało doszczętnie zalane.

- Ostrzegano nas wcześniej, że wszyscy powinniśmy opuścić domy. Ja chciałam zostać. Nagle woda wdarła się do salonu, udało mi się uratować na pierwszym piętrze. Gdybym tego nie zrobiła, utonęłabym — powiedziała pani Janina w rozmowie z "Bildem".

Władze miasta utworzyły lokalny punkt dystrybucji wody i żywności. Wolontariusze pracują bez chwili przerwy. Jednym z nich jest pani Karolina, nauczycielka. Jej dom został częściowo zalany. W rozmowie z "Bildem" opowiedziała o miejscowych szabrownikach, którzy "kradną, co się tylko da".

