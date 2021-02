Szare dresy damskie. Sprawdź, jak stworzyć z nimi niebanalne stylizacje na co dzień

W dobie mody na komfortową odzież domową dresowe komplety nosimy od świtu do zmierzchu. Modele z bluzą oversize i klasycznymi spodniami joggers stały się nieodłącznym elementem damskiej garderoby, a szczególnie polubiłyśmy te w uniwersalnych kolorach. Szare dresy damskie perfekcyjnie sprawdzają się jednak nie tylko w domowym zaciszu w zestawie z kapciami i miękką opaską na włosach. Są też oryginalną podstawą miejskich stylizacji. Na Instagramie znajdziemy dziś mnóstwo pomysłowych outfitów z szarymi dresami w rolach głównych, a trendsetterki udowadniają, że ten basic pasuje nie tylko do butów sportowych. Nie wiesz, z czym go łączyć, by wyglądać świetnie? Sprawdź najmodniejsze stylizacje z szarymi dresami damskimi z Domodi !

Szare dresy damskie na sportowo

Sportowe buty i dres to klasyczne i ponadczasowe połączenie, które zda egzamin na zakupach, spacerze czy w trakcie codziennych aktywności. Możesz jednak nadać mu modowego charakteru, wybierając nietypowe kroje i inspirując się modą z lat 90. Wystarczy, że do szarego dresu dodasz modne od wielu sezonów buty dad snaeakers, oversizową, puchową kamizelkę oraz czapkę z daszkiem, a zyskasz niebanalny, maksymalnie stylowy look na co dzień. Uzupełnij go saszetką nerką i dodaj trochę kolorów. Strzałem w dziesiątkę będą charakterystyczne dla lat 90. neony!