Szczere wyznanie Andrzeja Grabowskiego. Wnuczka płacze na jego widok

Od lat Grabowski utrzymuje się w grupie wyjątkowo popularnych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Część widzów kojarzy go z rolą Ferdynanda Kiepskiego z serialu "Świat według Kiepskich". Występował także w takich produkcjach, jak "Pitbull" czy "Listy do M.". Od 2014 był też jurorem w emitowanym na antenie Polsatu programie rozrywkowym "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".