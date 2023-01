Córka Andrzeja Grabowskiego o karierze w cieniu ojca. "Nazwisko może być przeszkodą"

- Ludziom się wydaje, że ktoś coś może załatwić, a ludzi, którzy mogą coś załatwić na świecie, jest bardzo mało, a czasami można coś załatwić wręcz odwrotnie. Jeżeli mam być szczera, to jedyne co mi pomaga, czy zwraca czyjąś uwagę, to to, że mam tak, a nie inaczej na nazwisko. Jeżeli ktoś zobaczy, że jest taka dziewczyna na castingu, to może się zaciekawi, jaka jest ta córka Grabowskiego. Dokładnie to samo może być również przeszkodą, bo są osoby, które za moim tatą nie przepadają i wcale nie muszą być przychylnie nastawieni ani do niego, ani do mnie - powiedziała w programie "Jacy rodzice, takie dzieci?".