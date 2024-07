Szczere wyznanie Kamili z programu "Rolnik szuka żony". Mówi o stalkingu

"Rolnik szuka żony" to wyjątkowo lubiany przez widzów program emitowany od lat na antenie Telewizji Polskiej. W ósmej edycji jedną z uczestniczek była właścicielka pieczarkarni Kamila Boś, która zyskała przydomek "królowej pieczarek".

Choć w randkowym show rolniczka nie znalazła miłości, zyskała sporą popularność, co widać m.in. w jej mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 189 tys. osób. W najnowszym wywiadzie Kamila Boś szczerze opowiedziała o poszukiwaniach miłości i negatywnych konsekwencjach rozpoznawalności.

W rozmowie ze "Światem Gwiazd" Kamila Boś przyznała, że regularnie jest pytania o to, czy już znalazła miłość. Dodała, że sama wzięła udział w randkowym show i wpuściła kamery do swojego życia, dlatego wciąż odpowiada na takie dociekania, jednak są one dla niej uciążliwe i przykre.