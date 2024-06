Anna z "Rolnik szuka żony" pokazała synka. Fani zachwyceni

"Dziś mija miesiąc od kiedy nasz synek jest z nami. 15.05.2024 to najpiękniejsza data w moim życiu. O godz. 9 rano pojawił się mały cud mojego życia. Pamiętam jak bardzo się bałam, a jednocześnie cieszyłam. Następnie poczułam spokój i wdzięczność, że już jesteśmy razem w trójkę" - napisała.

Post i zdjęcia wywołały lawinę pozytywnych komentarzy. Fani nie ukrywali, że sesja wyjątkowo przypadła im do gustu. "Piękne ujęcia, z których emanuje miłość i spokój", "Prześliczna sesja. Wyraża całe szczęście i emocje. Wszystkiego, co najlepsze dla Waszej rodzinki" - pisali.

Nie byli do końca zgodni, do kogo synek jest podobny, jednak sporo komentatorów sugerowało, że jednak do mamy. "Śliczny jak mamusia", "Skóra zdjęta z mamy", "Czysta mamusia" - czytamy pod postem.