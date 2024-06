Porozumiewają się mailami. Zdradził przykre kulisy związku

Przypadkowe spotkanie przerodziło się w uczucie i już dwa lata później, w 2009 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Choć wiele osób nie do końca wierzyło w szczerość tego uczucia, Pazurowie wciąż są razem, doczekali się trójki dzieci, a aktor wypowiada się o żonie w samych superlatywach.

- Mijamy się. Dużo osób, myśli, że jak pracujemy razem, to jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. To nieprawda, bo mam swoje biuro, mamy też swój biznes, a Cezary tak naprawdę jest albo w teatrze, albo na planie filmowym, albo gdzieś w Polsce, a kiedy jest w domu, to wtedy ja jestem poza domem - wyznała Edyta Pazura.