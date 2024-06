Włożyła kostium modelujący sylwetkę. Chodzi o strategiczne wycięcia

Jakie trendy opanują plaże w sezonie letnim 2024? W cenie będą z pewnością zwierzęce wzory i raczej neutralne kolory (o neonach już dawno zapomnieliśmy). Jeśli chodzi o kroje, gwiazdy kolejno udowadniają, że zwykłemu bikini z miękkimi, trójkątnymi miseczkami można dać "drugie życie", nosząc je do góry nogami – sznureczki, które normalnie wiąże się na plecach, lądują na szyi.

Natomiast nie można też zapomnieć o jednoczęściowych strojach kąpielowych . Na Instagramie przewija się w tym temacie przede wszystkim czarny minimalizm. Jednak Edyta Pazura nieco wyłamała się z tego schematu. Ostatnio zrobiła sobie selfie w lustrze, które trafiło na InstaStories. Zapozowała do niego w jednoczęściowym kostiumie z symetrycznymi wycięciami .

Jednak od razu nasuwa się pytanie: co z opalaniem? Pozostaje nasmarowanie się samoopalaczem w domowym zaciszu lub zabookowanie wizyty na opalanie natryskowe. A na plaży musi pójść w ruch SPF 50. Jednak twoja skóra ci za to podziękuje! Bo jak wiadomo, przy ekspozycji na słońce ulega szybszemu starzeniu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!