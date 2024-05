"17 lat razem, 15 lat po ślubie, 10 lat razem w pracy i od 3 lat prowadzimy wspólny biznes. Wiadomo, że Instagram to tylko mały wycinek naszego życia, a ono nie zawsze usłane jest różami. Wzloty i upadki, radość oraz łzy... To wszystko przeplata się i funkcjonuje jak sinusoida. Na brak zajęć nie narzekamy, jednak zawsze, ale to zawsze działamy z wielką pasją, dając z siebie 1000%" – napisała pod postem na Instagramie żona aktora, jego managerka i bizneswoman.