Szczere wyznanie Rafała Gębury. "Było śmiertelnie chore"

Rafał Gębura wspomina swoje nienarodzone dziecko

Wiele osób zdecydowało się podzielić z internautami swoimi ciężkimi przeżyciami, które dotyczą właśnie traumatycznych porodów czy utraconej ciąży. Głos zabierają również mężczyźni, którzy chcą pokazać, że to nie są wyłącznie dramaty kobiet, ale całych rodzin.

"Wiem, co czuje człowiek, który dowiaduje się, że wyczekiwane przez niego dziecko nigdy się nie urodzi, ponieważ było śmiertelnie chore. (...) W 99 proc. to dramat, ale w 1 proc. ulga. Ulga, że jest już po wszystkim - że nie urodzi się tylko po to, aby za chwilę umrzeć" - wyznał.