TK: aborcja z powodu ciężkiej wady płodu niezgodna z konstytucją. Marcelina Zawisza: "Polki czeka tortura"

TK zakazuje aborcji ze względu na wady płodu

– Prawo i Sprawiedliwość rękami aparatczyków w Trybunale Konstytucyjnym zakazało aborcji w Polsce i będzie zmuszało kobiety do rodzenia dzieci z bezmózgowiem, z rozszczepem kręgosłupa, bez serc, z organami wewnętrznymi na zewnątrz – mówi nam Marcelina Zawisza.

– To jest niehumanitarne, nieludzkie i przez różne organizacje, w tym sądy, jest to określane jako tortura. Nie można zmuszać kobiety do tego, żeby przez 9 miesięcy chodziła w ciąży, która zakończy się cierpieniem i śmiercią. Od dnia dzisiejszego kobiety w Polsce będą torturowane – stwierdza ostro posłanka Razem, dodając, że sędziowie, którzy wydali ten wyrok, zostaną zapamiętani. Zawisza jest wdzięczna dwóm z nich, którzy wyrazili odmienne zdanie – chodzi o sędziów Leona Kieresa i Piotra Pszczółkowskiego.