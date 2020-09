Szczoteczka elektryczna. Mały przyrząd o wielkim znaczeniu - posłuży lata

Rotacyjna, soniczna a może ultradźwiękowa? Różnorodność może przyprawić o ból głowy. Wszystkie spełniają swoje zadanie należycie, różnią się natomiast sposobem funkcjonowania. Jaką szczoteczkę wybrać, aby posłużyła przez lata?

Pozbądź się bakterii

Dbanie o higienę w obecnym czasie stało się istotnym czynnikiem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii i chorobotwórczych patogenów. Szczoteczki do zębów są pod tym względem szczególnie istotne, bo dbają o higienę wewnątrz naszego ciała – w obszarze wyjątkowo podatnym na namnażania się bakterii. Czy wiesz, że szczotkowanie zębów to tylko połowa wykonanej toalety? Na ludzkim języku znajduje się ok. milion bakterii. Dlatego tak ważne jest, aby po każdym myciu zębów wyczyścić również język. Niektóre szczoteczki elektryczne posiadają specjalną nakładkę, która zlikwiduje groźne dla zdrowia bakterie na języku, a tym samym pozwoli zachować świeży oddech i prawidłową higienę na wiele godzin.

Ale szczoteczki elektryczne mają również tę przewagę nad zwykłymi, że dosięgają tam, gdzie manualne nie dotrą. Jest to istotne w przypadku małych dzieci. Dane Naczelnej Izby Lekarskiej z 2018 r. pokazały, że ponad 90 proc. 7-latków ma próchnicę, a wśród dorosłych w grupie wiekowej 35-44 na próchnicę cierpi niemal każdy – bo aż 99 proc. Te smutne statystyki można obniżyć dzięki zmianie diety i przy pomocy odpowiedniego sprzętu do czyszczenia jamy ustnej.

Szczoteczki soniczne Charakteryzują się wymiatającym ruchem główki, który jest znacznie delikatniejszy dla dziąseł, a jednocześnie bardzo wydajny. Główka szczoteczki porusza się z prędkością od 28 tys. do 40 tys. razy na minutę. Aby uzyskać ten sam wynik przy pomocy szczoteczki manualnej, musiałbyś spędzić tydzień w łazience. Ponadto, szczoteczki soniczne wytwarzają mikrobąbelki, które docierają do przestrzeni międzyzębowych i usuwają to, do czego szczoteczka manualna nigdy nie dotrze. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy noszą aparat ortodontyczny.

Szczoteczki ultradźwiękowe To najbardziej zaawansowane szczoteczki na rynku, bo łączą w sobie właściwości szczoteczki sonicznej, a poza tym mają moc rozbijania łańcuchów bakteryjnych z odległości 5 mm. Nie dość, że działają skutecznie i nie pozwalają osadzić się kamieniowi nazębnemu, to jednocześnie są niezwykle delikatne i nie ścierają dziąseł - tym samym nie powodują mikrouszkodzeń – jakże częstych podczas szczotkowania ręcznego.

Rotacyjne Szczoteczki pulsacyjno-rotacyjne z okrągłą główką są zbliżone do profesjonalnych narzędzi stomatologicznych, które stosuje się w profesjonalnych w gabinetach do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Ich zadaniem jest usuwanie o 100 proc. więcej płytki nazębnej niż w przypadku czyszczenia ręcznego. Choć nie posiadają tak zaawansowanej technologii jak dwie poprzednie, to świetnie się sprawdzają na początek przygody ze szczoteczkami elektrycznymi. Są przy nieporównywalnie tańsze, więc niezależnie od posiadanego budżetu, każdy znajdzie coś dla siebie.