Szczyt obciachu czy gorący trend? Zobaczcie, co wsunęła na nogi

Kayah wrzuciła na luz

Kayah, występując na Earth Festival Uniejów 2023 w duecie z Sarą James, postanowiła wpisać się w młodzieżowy styl, który nade wszystko charakteryzuje się luzem. W stylizacji piosenkarki nie mogło zatem zabraknąć bluzy, która przybrała formę minisukienki "baggy". Śnieżnobiały model został ozdobiony nadrukowanym napisem "we are the world" (tłum. "my jesteśmy światem").