Szedł między Williamem a Harrym na pogrzebie Filipa. Kim jest Peter Phillips?

Peter Phillips – kto to?

Jeśli chodzi o życie prywatne wnuczka królowej, to w 2008 r. poślubił Autumn Kelly. Ceremonia odbyła się w Zamku Windsor – dokładnie tak gdzie 10 lat później Harry i Meghan powiedzieli sobie "tak". W 2020 r. małżeństwo Phillipsa zakończyło się rozwodem. W oświadczeniu on i Autumn przyznali, że to najlepsze, co mogli zrobić dla siebie i dwójki dzieci. Zapewnili też, że pozostaną przyjaciółmi.