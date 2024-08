Szelągowska broni syna. Wszyscy piszą: resortowe dziecko

Niestety, jak przyznaje Szelągowska, Antoni często spotyka się z negatywnymi opiniami i zarzutami o "bycie resortowym dzieckiem". Projektantka zaznacza jednak, że "chyba go to jakoś nie do końca uderza". Broni syna, podkreślając, że jego osiągnięcia za wyłącznie jego zasługą.

Antoni Sztaba nie chce, aby jego matka oznaczała go w postach na Instagramie. "Po co ja mam go oznaczać, jeżeli on ma swoje własne życie, swoją własną drogę? (...) On ciężko pracuje na swoje nazwisko. To jest gość, który kończy szkołę teatralną, który sam się do tej szkoły dostał, który ma etat w Teatrze Słowackiego w wieku 23 lat w Krakowie" — wyjaśnia mama.