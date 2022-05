Szelągowska i Sztaba unieważnili ślub kościelny. To nie jedyny taki przypadek w polskim show-biznesie

"To sprawa sprzed paru miesięcy, ale się tym za bardzo nie chwaliliśmy. To była sytuacja o tyle intymna, bo to był ślub kościelny, w związku z tym pojawili się najbliżsi, nawet nie przyjaciele, bo stwierdziliśmy, że zrobimy to zupełnie kameralnie. Towarzyszyli nam rodzice, chrzestni, rodzeństwo. (…) Jestem katolikiem i zależy mi, aby uczestniczyć w sakramentach kościelnych w pełni. Nie wyobrażam sobie żyć do końca życia i nie móc z tych sakramentów skorzystać" – tłumaczył Sztaba w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.