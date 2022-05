Najkrótsze małżeństwa w polskim show-biznesie. Niektórzy wytrzymali zaledwie kilka miesięcy

Joanna Opozda i Antoni Królikowski

Losy tej pary od kilku miesięcy rozgrzewają media do czerwoności. Joanna Opozda i Antek Królikowski wzięli ślub na początku sierpnia 2021, a niedługo potem ogłosili, że zostaną rodzicami. 22 lutego br. na świat przyszedł ich syn Vincent. Niestety aktorka wychowuje go właściwie sama, gdyż rozstała się z Królikowskim, który miał ją zdradzać, gdy jeszcze była w ciąży. Ostatnio "Super Express" podał, że do warszawskiego sądu wpłynął właśnie ich pozew o rozwód. A to wszystko zaledwie 9 miesięcy po ślubie.