Szelągowska o trzecim rozwodzie. Opowiedziała o kulisach rozstania

Trzy śluby

Dorota Szelągowska trzykrotnie wychodziła za mąż. Z pierwszym mężem, Pawłem Hartliebem, doczekała się syna Antoniego. Związek nie wytrzymał jednak próby czasu. Po kilkunastoletnim związku z kompozytorem Adamem Sztabą zakochani zdecydowali się na ślub. Rozstali się po dwóch latach. Potem Szelągowska wyszła za mąż za Michała, ojca swojej córeczki Wandzi. Jednak podobno i ta relacja się rozpadła. Niedawno media rozpisywały się na temat trzeciego rozwodu Doroty Szelągowskiej. I choć prezenterka długo nie komentowała plotek o rozstaniu, to teraz postanowiła zabrać głos.

- Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem ponad półtora roku. Media dowiedziały się bardzo późno. Rozstaliśmy się dawno, pandemię przechodziłam w samotności - wyznała Szelągowska w rozmowie z tygodnikiem "Pani".

Zawsze dokonywałam wyborów, które w danym momencie były albo raczej wydawały mi się najlepsze. Każdy z moich związków był szczery i nigdy żadnego nie żałowałam. Mężczyźni, moje związki wiele mnie nauczyły o sobie, o świecie. To, kim jestem i gdzie jestem, zawdzięczam ludziom, których spotkałam na swojej drodze - powiedziała Szelągowska.

