Sześciolatek przyszedł do szkoły sam. Rodzice: Absolutny skandal

Gabryś* chodzi do zerówki. W styczniu skończy siedem lat. Szkoła położona jest między blokami, widać ją z mieszkania chłopca i jego rodziców. Wcześniej, do przedszkola, codziennie zaprowadzała go mama. W tym roku zdecydowano jednak, że może sam chodzić na zajęcia. Jego matka uzgodniła to z nauczycielkami. Ale w rodzicach się zagotowało. Na grupie w mediach społecznościowych nie szczędzili krytyki. Rozgorzała dyskusja, która szybko przemieniła się w awanturę.