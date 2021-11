Wysłali córkę na religię. Mówi, co słyszy w domu

Zdaniem Piotra Pawłowskiego z Fundacji "Omnium" najbardziej bulwersujące są nienawiść i pogarda płynące z ust katechetów w stronę osób LGBT. – To jest czynnik, który prowadzi do tragedii. Dzieci LGBT są zaszczuwane, piętnowanie i wykluczane z grona rówieśników. Oczywiście jest to podbudowane dziwacznymi tezami, które wypływają z Kościoła katolickiego w Polsce, np. że Biblia piętnuje homoseksualistów, bo to wbrew naturze – tłumaczy Pawłowski. – Druga obsesja Kościoła katolickiego dotyczy tak zwanego życia nienarodzonego, co wiąże się ze zmuszaniem 10-letnich dzieci do oglądania okropnych filmów.