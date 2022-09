W tej szkole nie ma ocen. Psycholog oceniła takie działanie

– Zazwyczaj jest tak, że uczniowie skupiają się na zdobywaniu ocen, odrabianiu prac domowych i uczeniu się w domu, a do szkoły przychodzą jedynie po to, żeby wiedzę zweryfikować, pokazać odrobione lekcje, napisać sprawdzian. Chciałabym przypomnieć, że szkoła jest po to, żeby uczyć. Uczniowie powinni przychodzić do niej, żeby zdobywać wiedzę, a nie po to, żeby zdobywać oceny. Zresztą nawet nauczyciele skarżą się, że ocena ocenie nierówna, uczniowie też często czują się niesprawiedliwie oceniani. Inna rzecz, że skupienie się na nauce pozwala uczniowi odkryć, co naprawdę go interesuje. A jednokrotnie jest przecież tak, że uczniowie piątkowi nie do końca wiedzą, czym się interesują. Kiedy zapominamy o ocenach i zaczynamy skupiać się na informacjach, ciekawych treściach, w mózgu otwierają szufladki. Uczeń nie myśli o tym, żeby dostać szóstkę albo żeby nie dostać jedynki, tylko skupia się na tym, co istotne.