Szklanka octu wystarczy. Opuchnięte stopy będą wspomnieniem

Lato to czas, kiedy nasze stopy szczególnie cierpią na opuchliznę. Wysokie temperatury, długotrwałe stanie oraz nieodpowiednie obuwie powodują zatrzymywanie wody w organizmie, co prowadzi do obrzęków. Warto zauważyć, że opuchlizna latem może być wynikiem zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, takich jak choroby serca, nerek, cukrzyca czy zakrzepica.