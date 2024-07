Masz stopę grecką? Uważaj na te buty

Egipska, rzymska i grecka – to trzy główne typy kształtów stóp, które mało kto rozróżnia. Czym charakteryzuje się ta ostatnia? Wszystko rozbija się o długości palców. Jeśli jesteś posiadaczką lub posiadaczem stóp typu greckiego, koniecznie dowiedz się, co to oznacza dla zdrowia.