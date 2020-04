"Szkoła z TVP". Karolina Korwin Piotrowska: "Żal mi tych nauczycielek"

– Miałam zaledwie dobę na samodzielne przygotowanie się do pierwszego nagrania, później nie dostałam materiału do sprawdzenia przed emisją. Ktoś tam zdecydował, który wycinek będzie pokazany jako podsumowanie lekcji, chociaż osobiście uważam, że powinien zostać wybrany inny fragment. Chciałabym mieć możliwość obejrzenia lekcji przed emisją – przyznaje w rozmowie pedagog.

Karolina Korwin Piotrowska o programie "Szkoła z TVP"

Dziennikarka również stanęła w obronie nauczycielek. "Bardzo mi żal tych pań, tych nauczycielek. Tak, to jest śmieszne, kiedy się ogląda, z poziomu domu i bezpiecznej kanapy, ale... Robiłam i robię szkolenia przygotowujące do bycia przed kamerą. Wiem, jak ważne jest, by być przygotowanym do wystąpienia. Jak ważne jest opanowanie emocji, oswojenie się z kamerą, która albo kogoś lubi, albo nie i nic na to nie poradzisz. Inaczej wiedza ulatuje, a nerwy zjadają" – wyjaśnia na swoim profilu na Instagramie.