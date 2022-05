Szkoły dyskryminują uczniów, którzy nie chodzą na religię? Raport stawia sprawę jasno

"Dwa tysiące zgłoszeń w ciągu roku"

Z początku publikacji dowiemy się, że w trakcie przeprowadzania badań, Fundacja dostała aż dwa tysiące zgłoszeń z całej Polski, które dotyczą nierówności między uczniami uczęszczającymi oraz nieuczęszczającymi na religię. Osoby, które nie zapisały się na ten przedmiot, mówią m.in. o tym, że jest on zawsze umieszczany w środku dnia, przez co niewierzący uczniowie mają tzw. okienko. Ale to tylko szczyt góry lodowej.