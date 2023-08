Szorty odchodzą do lamusa. Gwiazdy oszalały na punkcie innych spodenek

Powrotu tego typu spodenek chyba nikt się nie spodziewał. Na początku lat 90. szerzyła je subkultura hip-hop, fani ulicznego stylu i zbuntowane "chłopczyce", które szukały alternatywy dla wszechobecnych wówczas obcisłych biodrówek. Ale moda żyje zmianą, a to co wczoraj było "passe", dzisiaj okazuje się hitem. Emily Ratajkowski oficjalnie wstąpiła do fanklubu nieco dłuższej nogawki.