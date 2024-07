Wzięli ślub. Na weselu zdradził ją z jej matką

Panna młoda odkrywa podczas wesela, że jej świeżo upieczony mąż ma romans z jej własną matką? Choć może to brzmieć jak scenariusz (nieszczęśliwego) filmu, jest to sytuacja, którą potwierdza nasza rozmówczyni Agata. To właśnie ona miała okazję być gościnią na wyjątkowo emocjonującym ślubie, który zapadł jej w pamięć na zawsze.

"Spędził noc poślubną z teściową"

- Znam historię, w której pan młody spędził noc poślubną ze swoją teściową - opowiadała Agata w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak do tego doszło? W tym konkretnym przypadku, ślub odbył się bez żadnych przeszkód. Przysięga małżeńska została złożona w kościele, a prawda wyszła na jaw dopiero podczas wesela. To wtedy panna młoda odkryła, że jej mąż ma romans z jej matką. Co więcej, nie był to ich pierwszy raz.

- Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego osobie, którą podobno się kocha. Pan młody przespał się z teściową w trakcie swojego wesela, kiedy jego żona bawiła się piętro niżej, na sali, z zaproszonymi gośćmi. Jego romans z matką odkryła przez zupełny przypadek, bo poszła sprawdzić, gdzie jest jej mąż. Nie chcę nawet wiedzieć, co poczuła, kiedy otworzyła drzwi do pokoju, w którym miała się odbyć ich noc poślubna i zobaczyła ich w takiej sytuacji - mówi Agata.

Zobacz także : Mąż nie spełnił jej oczekiwań w seksie. Oto jak zareagowała

Awantura nie z tej ziemi

Zdaniem Agaty, awantura, która wybuchła po odkryciu zdrady, była największą, jaką kiedykolwiek widziała. Oprócz tego, że panna młoda odkryła zdradę swojego męża, jej ojciec dowiedział się w tym samym momencie o romansie swojej żony. Agata nie jest pewna, czy ojciec panny młodej chciał najpierw "ukarać" za to żonę, czy może zięcia.

Jak dodaje, wesele zakończyło się równie szybko, jak szybko doszło do rozwodów obu par. Panna młoda prawdopodobnie do tej pory nie ma kontaktu z matką, która zdradziła jej zaufanie w tak bolesny sposób.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP