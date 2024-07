W wakacje ma "żniwa". "Zapraszam je do kawalerki w Warszawie"

Joanna Drosio-Czaplińska przyznaje, że w trakcie sesji słyszy wiele tłumaczeń posunięcia się do zdrady. Psycholożka podczas rozmowy z "Newsweekiem" podkreśliła, że obecnie żyjemy "w czasach kryzysu tradycyjnych związków".

"Wszyscy ode mnie czegoś wymagają, przynajmniej w wakacje muszę mieć odskocznię. Nikogo nie krzywdzę, to tylko skok w bok, bo zawsze wracam do żony" - miała usłyszeć psycholożka w gabinecie od jednego z klientów.

Jak zauważyła Joanna Drosio-Czaplińska w obecnych czasach pary mają problem z tym, aby zachować trwałość związku. Społeczeństwo rzuciło się w wir sztucznych oczekiwań i mitów, branych z filmowych romansów i kolorowej prasy, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Przez kierowanie się takimi obrazkami może w nas narastać frustracja, że nasze życie nie jest idealne. Do tego dochodzą problemy z komunikacją i brak umiejętności nawiązania szczerej rozmowy.

