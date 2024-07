Mąż nie spełnił jej oczekiwań w seksie. Oto jak zareagowała

Do redakcji "Wysokich Obcasów" dotarł list od ich czytelniczki, w którym opowiedziała o kłopotach w swoim małżeństwie. Kobieta nie ukrywała, że mąż nie spełniał jej oczekiwań seksualnych. Właśnie dlatego znalazła kochanka, który realizował wszystkie jej pragnienia erotyczne. "Ona 'używa' zarówno swojego męża, jak i kochanka. Zapewne nieświadomie, ale jednak bierze ze związków z nimi dla siebie wyłącznie najlepsze rzeczy" - skomentował seksuolog i psychoterapeuta Andrzej Gryżewski.

W wieloletnich związkach często wkrada się swego rodzaju rutyna, która może wpłynąć na ich życie seksualne. Zajęci codziennymi obowiązkami, problemami i wychowaniem dzieci nie mamy już ochoty na seks. To z kolei może stać się przyczyną większych problemów, a nawet zdrad.

Czytelniczce "Wysokich Obcasów" jednak wydaje się, że znalazła sposób, dzięki któremu będzie mogła w pełni cieszyć się życiem. Zaczęła spotykać się z pewnym mężczyzną, Podobnie jak ona, nie był on zadowolony ze swojego życia erotycznego. Jej zdaniem również nie wyobrażał sobie życia bez żony, jednak zależało mu na tym, by spełnić swoje fantazje. Układ idealny? Nie zdaniem seksuologa.

Co jednak kobieta może zrobić, jeśli partner nie spełnia jej seksualnych oczekiwań?

