WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne odkurzacz Modest Wilanowski 36 min. temu Materiał partnera: Media Expert Szybko i wygodnie sprzątnie za nas [ Ranking robotów odkurzających ] Rozsypana mąka na środku kuchni czy skrzypiący pod butem piach w przedpokoju – tego typu zabrudzenia usuwa się relatywnie łatwo. Dużo więcej czasu i energii pochłania doczyszczenie zaschniętych plam lub odkurzenie trudno dostępnych miejsc – w każdym domu mierzymy się zarówno z jednymi, jak i drugimi. Dla niektórych odkurzanie i sprzątanie są czynnościami odprężającymi – ale nie oszukujmy się, te osoby są w zdecydowanej mniejszości. Dla większości z nas sprzątanie podłóg jest przykrą koniecznością, na którą rzadko kiedy mamy czas, a jeszcze rzadziej ochotę. Share Szybko i wygodnie sprzątnie za nas Źródło: Pexels Nowoczesne roboty odkurzające potrafią nas znacząco odciążyć w tym zakresie. Na rynku dostępna jest cała gama programowalnych lub półautonomicznych urządzeń, które w codziennym użytkowaniu wymagają minimum obsługi i zaangażowania (a jeżeli już, obsługa ogranicza się do smartfona i dedykowanej aplikacji). Dodatkowe funkcje – jak czyszczenie strefowe czy mopowanie – sprawiają, że każdy właściciel takiego urządzenia, który ceni sobie wygodę, może cieszyć się czystymi podłogami bez wysiłku. Wielość robotów odkurzających od czołowych producentów może być dezorientująca – różne parametry urządzeń, całe spektrum funkcji dodatkowych, różne przedziały cenowe. Pomocą przy wyborze właściwego robota, który prezentuje najlepszy stosunek ceny do oferowanych funkcji, będzie poniższy Ranking robotów odkurzających. Co wzięto pod uwagę Wybranym produktom przypatrywaliśmy się przede wszystkim pod kątem stosunku ceny do oferowanych funkcji. Robot odkurzający ma działać jako automatyczna pomoc w domowym sprzątaniu, ma oszczędzać czas – dlatego nie tylko ilość funkcji, ale wygoda obsługi i korzystania odgrywała kolosalną rolę. Precyzując, im bardziej zautomatyzowane urządzenie (programator, bezkolizyjność, automatyczny tryb wyboru tras sprzątania) oraz im łatwiejsza obsługa (dedykowana aplikacja na urządzenie mobilne, automatyczne opróżnianie pojemnika) – tym wyższe miejsce w rankingu. RANKING Miejsce 5 – SETTI+ RV500 Smart Solidny wybór mniej znanej na polskim rynku marki. To, co zdecydowanie przyciąga uwagę to aż 4 programy sprzątania oraz funkcja mopowania. Urządzenie z dedykowaną aplikacją na urządzenia mobilne. Dzięki czujnikom przeszkód oraz czujnikowi uskoku podłoża mamy pewność, że urządzenie nie spadnie ze schodów czy wyższego progu. Pojemna bateria pozwala na długi czas pracy, jednocześnie sprawiając, że czas ładowania robota należy do jednych z najdłuższych w niniejszym zestawieniu.

SETTI+ RV500 Smart Miejsce 4 - IROBOT Roomba Combo R113840 Jedna z ikon domowych robotów odkurzających. Roomba to robot naprawdę inteligentny – potrafi analizować nawyki sprzątania i proponuje niestandardowe harmonogramy dostosowane do potrzeb właściciela. Aż 4 programy sprzątania oraz funkcja mopowania w połączeniu z czujnikami antykolizyjnymi, krawędzi, kurzu, odległości, przeszkód i uskoku podłoża czynią z Roomby potężnego sprzymierzeńca w walce o czyste podłogi. Urządzenie sterowane za pomocą specjalnej aplikacji z baterią umożliwiającą do 110 minut pracy.

IROBOT Roomba Combo R113840 Miejsce 3 - TEFAL Explorer Serie 60 RG7455 Najniższy stopień podium należy do robota TEFAL. Urządzenie wszechstronnego producenta AGD i wyposażenia. Robot odkurzający TEFAL to nieoczywisty wybór, ale bardzo solidna pozycja w zestawieniu. Programator pracy dla 3 różnych programów, obowiązkowa funkcja mopowania i bogaty zestaw czujników (antykolizyjne, kurzu, przeszkód, uskoku podłoża) decydują o skuteczności i działania, a dedykowana aplikacja zapewnia wygodę obsługi. Bateria zapewnia ciągłość pracy do 90min, natomiast czas jej pełnego naładowania należy do najdłuższych.

TEFAL Explorer Serie 60 RG7455 Miejsce 2 – ELECTROLUX PI81-4SWN Znów producent, który nie jest często kojarzony z segmentem robotów odkurzających. Robot ELECTROLUX na drugim miejscu w rankingu uplasował się przede wszystkim dzięki wygodzie korzystania i obsługi. Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle krótki czas ładowania baterii – pełne naładowanie w zaledwie 120 min. Ponieważ jest to bateria o nieco mniejszej pojemności, robot polecany do mniejszych mieszkań. Miejsce 1 – LENOVO T1 Pro Zwycięzca rankingu – Lenovo T1 Pro. 3 programy sprzątania, dodatkowa funkcja mopowania, dedykowna aplikacja już same w sobie czynią z tego urządzenia jednego z faworytów. O zwycięstwie zadecydowały przede wszystkim 4 czynniki: Najdłuższy czas pracy – do 150 min – czyniący z robota Lenovo produkt nawet do dużych mieszkań i apartamentów

Rozbudowany zestaw czujników – zawierający między innymi czujniki przeciw zaplątaniu się w kable i czujniki wykrywające zabrudzenia

Dodatkowe funkcje, takie jak automatyczny dobór sposobu czyszczenia do rodzaju powierzchni

Automatycznie opróżnianie pojemnika

LENOVO T1 Pro

Ranking Podsumowanie Programowalne roboty odkurzające zdobywają coraz większe uznanie na rynku i cieszą się rosnącą popularnością. Obecne w większości modeli funkcje takie jak obsługa za pośrednictwem smartfona, mopowanie czy pewna autonomiczność urządzenia (samodzielna praca, możliwość zaprogramowania, proponowanie harmonogramów sprzątania przez samo urządzenie) nie tylko zwiększają wygodę i oszczędzają wysiłek. Przede wszystkim, oszczędzają nasz czas. Materiał partnera: Media Expert Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku