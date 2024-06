Wróciła do pracy. Stanęła na planie w obcisłej sukience

Marcelina Zawadzka i jej narzeczony Max Gloeckner ostatnie półtora miesiąca spędzili w Tajlandii . To właśnie tam nagrali wideo na tle zachodzącego słońca, w którym poinformowali, że spodziewają się dziecka . W sieci posypały się oczywiście gratulacje.

Wygląda na to, że gwiazda Polsatu czuje się na tyle dobrze, że może pracować. Bowiem po powrocie do Polski od razu stanęła na planie programu "Farma". Ekipa zaczęła kręcić właśnie czwartą edycję reality show , która będzie miała swoją premierę na antenie w styczniu 2025 roku.

Wszystko wskazuje na to, że Marcelina Zawadzka należy do grona szczęśliwych kobiet, którym w ciąży nie dokuczają większe dolegliwości i bez problemu mogą pracować w stanie błogosławionym.

Prezenterka pojechała na plan programu "Farma" i przed kamerami zaprezentowała się w obcisłej sukience midi z elastycznej dzianiny . Widać, że nie zamierza ukrywać ciążowego brzuszka pod luźnymi ubraniami, a wręcz przeciwnie – chce go z dumą eksponować.

